Le distributeur de billets de Souvret n’est pas en panne: sa mise en service est programmée ce vendredi à 16 heures après une batterie de tests

Batopin, qui rassemble un quatuor bancaire constitué par Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC, vient d’installer un distributeur de billets à la place Lagneau. Aussitôt vu, aussitôt sollicité. Malheureusement, ceux qui ont tenté d’utiliser l’automate ce jeudi matin ont été marris : le distributeur affichait un message laconique : ATM out of service. Inutile de dire que les commentaires étaient peu amènes sur le sujet. La dernière histoire courcelloise : à peine en service et déjà en panne...

Et bien les esprits railleurs ont tout faux. Le distributeur de billets est bien installé, il a bien été approvisionné ce vendredi matin, mais il fait l’objet d’une série de tests et de contrôles avant d’être mis en service. Rassurez-vous, vous n’aurez plus à patienter longtemps. Dès ce vendredi 16 heures, vous pourrez à tout moment, y retirer ou déposer de l’argent, changer votre code pin, consulter votre solde…