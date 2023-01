La BMW M3 CS sort du bois

Ce n’était visiblement pas prévu au planning de BMW, mais les premières photos de la M3 CS ont fuité sur Internet. Située au-dessus de la M3 Compétition dans la gamme du constructeur, la CS se démarque de cette dernière en adoptant certains éléments de design semblant provenir de la M4 CSL, comme la calandre, le bouclier avant ainsi que la lame en fibre de carbone. Même constat à l’arrière avec le bouclier et les échappements, même si elle renonce au becquet en « queue de canard ».

Deux ou quatre roues motrices ?

La précédente génération de M3 CS était apparue en 2018 et développait 436 ch. Une puissance qui va forcément grimper, puisque la nouvelle venue devrait afficher une puissance supérieure à la M3 Compétition, qui envoie déjà 510 ch. On ne sait pas non plus s’il s’agira d’une propulsion ou d’une transmission à quatre roues motrices. Affaire à suivre…