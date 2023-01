De nouvelles caméras pour lutter contre l’insécurité dans le centre de Stavelot

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne peut pas dire que Stavelot et son centre soient l’endroit où l’on se sent le plus en insécurité qui soit. On est loin des favelas, du Bronx ou de certains quartiers des grandes villes. Pourtant il y a des petits soucis ces derniers temps. Des problèmes qu’il faut régler dès que possible afin que la population se sente bien.