Abus sexuels et violences dans une famille d’accueil à Jalhay?

Raymond (prénom d’emprunt) est avec sa femme une famille d’accueil d’enfants retirés de leur famille par le SPJ (Service de protection de la jeunesse), et même un lieu d’accueil d’urgence. Des enfants, ils en ont eu pas mal et même cinq ou six enfants à la fois. Parmi eux, Bernadette (prénom d’emprunt) atteinte d’un retard mental, qu’ils accueillent alors âgée de 18 mois et qui restera chez eux jusqu’à ses 18 ans.

Mais ne voilà-t-il pas qu’à l’âge de 20 ans, en janvier 2017, après avoir passé le nouvel an chez eux, qu’elle accuse celui qu’elle appelait « papa » de divers attouchements sur ses parties intimes et même d’un viol digital. Des accusations dont le Jalhaytois a à répondre six ans plus tard (!) devant le tribunal correctionnel, mais qu’il nie farouchement.

« Ce qu’elle dit est tout à fait faux, je n’ai jamais touché aux enfants que j’ai eus », proteste-t-il. « Certains étaient difficiles et si ma femme est du genre mère poule, moi, je devais faire le gendarme. Il m’est arrivé de donner des fessées, mais jamais des coups, ce dont elle m’accuse aussi. »

Pourtant, une autre enfant dit l’avoir vu toucher la poitrine de Bernadette et lui porter des coups. « C’est aussi faux, cet enfant est restée 3 ans chez nous et avait des problèmes psychologiques », nie-t-il fermement.

Pour Me Cochart, parte civile, la Chambre du conseil a trouvé suffisamment d’indices probants pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Parmi ceux-ci, le contexte du dévoilement. Arrivée à maturité, Bernadette s’est rendue compte du danger que courraient les autres enfants et c’est pour leur éviter ce qu’elle avait subi qu’elle a dénoncé les faits au SPJ. Elle se dit meurtrie, détruite par ces faits dont elle pense souffrir toute sa vie. Et il y a l’expertise psychologique, l’estimant hautement crédible.

Toujours famille d’accueil

Mme Lanza, ministère public, estime qu’il y a assez d’éléments probants pour le condamner à 2 ans de prison. Il n’y a aucun esprit de vengeance dans sa dénonciation, qu’elle a faite par peur pour les autres enfants. La magistrate n’a aucun doute sur l’atteinte à l’intégrité sexuelle. Pour le viol, elle ne tranche pas. « Bernadette a dit plusieurs fois qu’il l’avait pénétrée, mais une fois elle s’est contredite en disant qu’elle s’était défendue et qu’il ne l’avait pas pénétrée. » Au tribunal à juger. Mais elle souligne que Raymond est toujours accueillant. « On ne peut pas laisser faire ça » dit-elle.

Me Heins, son avocat, réclame évidemment son acquittement, au moins au bénéfice d’un doute raisonnable qui doit s’imposer. « Rien ne vient fonder le viol et les violences et les éléments avancés sont contestables et du reste contestés, alors qu’elle est décrite comme ayant tendance au mensonge et à la manipulation. » À tout hasard, il avance également l’argument du délai raisonnable, six ans s’étant écoulés depuis le dépôt de plainte.

Jugement dans un mois