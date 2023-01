Jacques Gobert sur l’opposition Ecolo au nouveau plan de stationnement de La Louvière: «L’attelage PS-Ecolo n’est absolument pas remis en question!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour rappel, le collège s’est prononcé en faveur d’un nouveau plan de gratuité pour le stationnement en voirie à La Louvière avec une durée limitée à 2h. Ce plan doit encore être prochainement présenté au conseil communal qui devra l’approuver ou pas.

En attendant, ce nouveau plan qui semble remporter les suffrages de la population, de l’Horeca et des commerçants qui espéraient depuis longtemps cette gratuité. Mais le groupe Ecolo n’accepte pas ce plan qui semble donner la part belle à la voiture : « On ne peut soutenir une mesure qui ramènera davantage de voitures en centre-ville, avec des véhicules qui vont tourner sans arrêt dans les quartiers pour changer de place », nous avait précisé Nancy Castillo. Elle préférait « maintenir le parking payant en centre-ville comme actuellement et comme cela existe dans la majorité des villes, mais en étendant les places shop&go, en guise d’incitant commercial, qui offre un parking gratuit de 30 minutes, le temps de se rendre dans un commerce pour faire ses achats ». On sait d’ores et déjà que Ecolo devrait voter contre ce plan en conseil : « Je n’y souscris pas, j’en ai fait part au collège, il a été admis en réunion de majorité que je porterai la voix d’Ecolo sur ce dossier », avait conclu l’échevine.