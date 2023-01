La semaine de Benjamin Maréchal: Javier de Koh-Lanta a dû revendre son Audi TT à plus de 50.000 euros «à cause de la jalousie. On m’a menacé plusieurs fois de découper la voiture!»

J’avoue, j’ai sans doute un peu gâché le drink de retrouvailles de Javier en lui sautant dessus. Jeudi soir, RTL avait convié tous les participants des Traîtres à visionner le premier épisode. Nous ne nous étions plus revus depuis le tournage et tous les candidats, moi en tête, étaient assez curieux de voir si le montage allait être flatteur. Javier ne devait pas craindre grande chose à mon avis. L’homme est constant. Devant et derrière la caméra, il est enthousiaste, bon camarade et délicieusement filou. Un vrai profil de jeux télé.

J’ai croisé Javier quelques fois mais je ne connais toujours pas son vrai nom de famille. On l’appelle Javier « de Koh-Lanta », le nom lui colle à la peau et lui a donné une petite notoriété. Au hasard des conversations, il m’a semblé qu’il était entrepreneur. Pas le genre à faire des réparations bidons à coup de gyproc mal fixé, Javier semble s’être fait un nom dans la rénovation de projet « sélect ».

Javier me déroule alors son CV, je l’écoute les yeux écarquillés. « Je dois t’avouer que je suis accro aux jeux, à tous les jeux, même les jeux d’argent. J’étais un des premiers candidats du 71, j’ai dépouillé la radio « Bruxelles-Capitale », je me suis inscrit au Juste Prix et j’ai gagné la vitrine, des mois plus tard j’étais à « Money Drop » et puis bien sûr je me suis inscrit à Koh-Lanta (dans le dos de ma femme) ».

J’ai à peine le temps de reprendre mon souffle que le joueur enchaîne avec d’autres noms d’émissions. « Après la diffusion de mon deuxième Koh-Lanta, j’ai participé à un énorme concours de radio Contact et j’ai gagné l’Audi TT à plus de 50.000 euros. J’ai du la revendre à cause de la jalousie. On m’a menacé plusieurs fois de découper la voiture ».

De toute évidence Javier s’est fait un nom dans le monde de la télé. Ce n’est pas un hasard s’il a participé comme invité à « Un dîner presque parfait » ou à « Objectif top chef ». « Les Traîtres, c’est mon premier jeu depuis longtemps. Quand tu as fait deux Koh-Lanta tu ne peux plus vraiment participer à au casting des nouvelles émissions. C’est dommage ».

Javier sera-t-il un traître ou un fidèle dans le jeu de RTL-TVI ? Rendez-vous demain soir pour le savoir. Ce qui est sur, c’est que ce joueur compulsif n’en est pas à sa dernière partie.

Gérard Rogue a rencontré Dutroux et a son avis sur les tueurs du Brabant

Reconnaissez-vous ce visage de la RTBF ? Pendant des années, Gérard Rogue a enquêté sur les plus grandes affaires criminelles du pays. L’autre jour dans son salon, il m’a raconté quelques histoires… vraies.

Avec Gérard Rogge. - D.R.

Le meilleur moment avec un journaliste judiciaire retraité, c’est quand la caméra s’éteint. Alors que la justice relance la piste Beyer, un ancien gendarme accusé d’être le cerveau des tueries du Brabant, Gérard Rogge me raconte les « à côté du dossier ». Peu de gens ou de journalistes peuvent se vanter d’avoir traversé l’histoire criminelle du pays. Gérard Rogge ne s’en vante pas, mais force est de constater qu’il en a vu et entendu.

Commençons par Marc Dutroux. L’ancien journaliste d’Au nom de la loi, me raconte le jour où il s’est retrouvé à côté de lui au tribunal, c’était avant l’explosion des affaires. Gérard Rogge se souvient d’un homme au caractère et au charisme puissant. Le journaliste, incollable sur les faits, me raconte la « petite histoire », celle d’un homme à femmes, le jour ou il séduit Michele Martin à la patinoire, son évolution criminelle, ses changements de méthode. Rogge ne se substitue pas aux enquêteurs ou ne me livre pas de théorie personnelle, il me raconte une certaine histoire du personnage. Très éclairant.

L’interview que nous venons de boucler concernait surtout les tueries du Brabant. Le journaliste a rencontré plusieurs fois Robert Beyer, l’ancien gendarme arrêté cette semaine à Pattaya. Je me délecte en écoutant son récit sur la personnalité d’un criminel qui sait habilement jouer du secret et qui a tenté de vendre une « sextape » à tous les journalistes du pays. Cocasse et éclairant.

Ce Rogge… C’est la mémoire criminelle du pays.

Mon conseil vidéo