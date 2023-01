Forest’oyons est de retour à Forest ce samedi 21 janvier sur la place Saint-Denis

Le Forest’oyons 2023 revient pour une 8e édition et aura lieu de 11h à 14h sur la place Saint-Denis avec au programme : Un DJ-set participatif avec A-Phone Sound System : Un sound system ambulant qui diffuse la musique de votre téléphone mobile. Le temps d’un morceau, vous pourrez faire danser les personnes présentes avec la musique de votre choix.

Une session d’aérobic sauvage et grotesque sera donnée par Professeure Postérieur. « Une approche décalée et humoristique du ‘sprot’, discipline moins connue mais moins ennuyeuse que son cousin germain le sport. Grâce à l’intervention de Professeure Postérieur, un personnage sympathique bien que légèrement autoritaire, cette expérience tonique, qui invite au lâcher-prise en public, se transforme en un spectacle comique et participatif », indique l’événement.