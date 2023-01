Les trois maisons de repos et de soins du CPAS de Tournai ont gagné un purificateur d’air de la société « La Boîte à Malice »

Jean-Claude et Thierry Malice commercialisent ce type d’appareil depuis 2020. Les deux frères ont fait l’objet de plusieurs reportages dans la presse régionale et sur la RTBF dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Avec le soutien de la firme américaine, ils ont organisé un concours pour permettre aux maisons de repos de Wallonie picarde de s’équiper d’un de ces appareils. Les institutions du CPAS ont été tirées au sort. D’une valeur de 1.800 €/pièce, les purificateurs ont la particularité de purifier l’air en continu dans une pièce ou un espace de travail. Ils se sont révélés efficaces dans l’élimination des coronavirus aériens. Ils ont également reçu une certification contre la grippe H1N1. Jean-Claude et Thierry Malice ont remis officiellement les trois appareils au CPAS de Tournai ce vendredi après-midi sur le site de la maison de repos et de soins « Le Moulin à Cailloux ». Celle-ci disposera d’un purificateur tandis que les deux autres appareils seront installés à la MR/MRS « Benjamin Grugeon » et à la MR/MRS « À l’Ombre du Temps ». Selon la Présidente du CPAS de Tournai, Laetitia Liénard, l’acquisition de ces trois appareils constitue un plus dans la prévention contre la Covid-19.