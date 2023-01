Liméo, 2 mois, perd la vie dans un accident de la route à Momignies, son père prend la fuite: ce comportement «révoltant» condamné par le tribunal de police de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Johnny n’avait absolument aucun argument pour échapper à une condamnation. Rien que les faits survenus le 30 décembre 2020 sont terribles et indignants. Ce jour-là, à bord d’une Citroën Picasso qui circulait sur la N591 entre Momignies et Macon, se trouvaient Johnny E. au volant, sa compagne Kasandra et leurs trois enfants, dont Liméo, 2 mois à peine. Johnny négocie mal son virage, la vitesse n’aidant pas, et fait une violente sortie de route. Pas attaché, le Maxi-Cosi vole à travers l’habitacle et passe à travers le pare-brise.