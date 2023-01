Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Fuse ferme ses portes à Bruxelles. L’annonce de la célèbre boîte de nuit début janvier n’a pas tardé à susciter de nombreuses réactions. Les députés Cieltje Van AChter (N-VA) et Christophe De Beukelaer (Les Engagés) ont interpellé ce vendredi en séance plénière le ministre de l’Environnement Alain Maron pour obtenir des éclaircissements dans cette affaire.

« Le Fuse est fermé parce que vous leur avez imposé des conditions d’exploitations qui sont inopérables puisque vous leur demandez de jouer la musique à 95 décibels et de fermer les portes à 2h du matin. C’est difficile de continuer dans ces conditions », a rappelé le député. « Un haut lieu culturel de musique et de fête pour les Bruxellois ne peut pas être dépendant comme on l’a vu d’un voisin qui est arrivé dans le quartier il y a quelques années et qui était bien au fait des nuisances qui allaient se passer. »