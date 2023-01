Les barreaux francophones et germanophone dénoncent la condamnation d’Olivier Vandecasteele

Ils en appellent également vendredi « aux autorités belges et internationales pour que les moyens politiques et diplomatiques utiles soient mis en œuvre pour obtenir sa libération rapide ».

« Avocats.be s’élève avec force contre cette condamnation, prononcée au mépris du respect des droits de la défense de l’accusé, sans l’assistance d’un avocat librement choisi par celui-ci et alors qu’il était détenu arbitrairement, dans des conditions faisant fi du respect de sa personne et de son intégrité physique et morale », dénoncent les barreaux dans une motion.