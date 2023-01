Les commerçants de la gare du Midi lancent une pétition pour davantage de sécurité suite à l’agression au couteau survenue mardi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les commerçants présents dans le hall de la gare du Midi sont à bout. Une pétition vient d’être lancée en ligne pour appeler à davantage de sécurité dans l’enceinte ferroviaire.

de videos

« Je travaille chaque jour dans la gare du Midi et ces agressions sont permanentes. Aujourd’hui, nous ne comptons pas assez d’agents Securail. (…) Les commerçants n’en peuvent plus, ils se font chaque jour agresser, les voyageurs sont volés et/ou agressés », nous commente une des commerçantes via notre bouton Alertez-nous.