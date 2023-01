Les centres de sports d’hiver sont accessibles grâce à la neige tombée ce vendredi dans les Cantons de l’Est

30 km de pistes de ski de fond supplémentaires tracées grâce à la Province

Par la rédaction

Par ailleurs, plusieurs pistes supplémentaires seront tracées sur le territoire du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel par l’ASBl « Skieurs Réunis des Hautes Fagnes ». Ce traçage sera possible grâce à l’intervention de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège.

« Une convention a en effet été signée entre nous », confie Claude Klenkenberg, député provincial en charge du Tourisme et président de la Fédération du Tourisme. « Celle-ci concerne le traçage de 30 km de pistes de ski de fond établies en zones publiques, domaniales et communales durant la saison hivernale. L’opportunité technique de procéder à ce traçage sera décidée de commun accord en fonction des conditions objectives de terrain et de météo. »

Les pistes en question sont détaillées comme suit :

> 7 km de pistes et 1 km de jonction sur le territoire de Waimes ;

> 13,5 km de pistes et 5,5 km de jonction sur le territoire de Malmedy ;

> le sentier périphérique situé au Mont Rigi pour les promeneurs, soit 2,5 km aller-retour, sans traceur.

La convention est établie pour une durée d’1 an, prenant cours le 1er janvier 2023 et le budget global maximal réservé à charge de la Fédération du Tourisme est de 3.000 €.