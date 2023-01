«Ils ont fouillé tout Salzinnes et n’ont toujours rien»: plus de trois semaines après sa disparition, Cécile Toussaint reste introuvable

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après plus de trois semaines, Cécile Toussaint reste portée disparue. Le 24 décembre dernier, cette Salzinnoise de 64 ans a été aperçue pour la dernière fois et n’a plus donné signe de vie depuis. Cette disparition étant jugée comme inquiétante, la police fédérale a émis un avis de recherche.