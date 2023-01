L’Insas va s’installer avenue de la Couronne à Ixelles

L’Insas (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des techniques de diffusion) installe ses sections théâtre et danse à Ixelles, annonce l’échevin de l’Urbanisme Yves Rouyet (Ecolo). Salles de classe, bureaux, salle de théâtre, atelier de fabrication de décors, atelier de couture et studios de danse… Le bâtiment devait répondre à de nombreux besoins. L’école recherchait aussi un espace avec de très grandes hauteurs sous plafond afin d’installer les techniques de scène. Situé au 159 avenue de la Couronne, l’immeuble choisi de 8.000 m2 était occupé jusque récemment par une agence de publicité. Il abritera les espaces d’accueil, les classes pour les cours théoriques et l’administration de l’école.

Le projet est porté par la Fédération Wallonie Bruxelles qui a acquis le bien et lancé un concours d’architecture pour l’aménagement des lieux. La Commission de concertation du 11 janvier 2023 a rendu un avis favorable. « Cette nouvelle implantation, entre quartier universitaire et Flagey, confirme la double vocation d’Ixelles : une commune d’enseignement supérieur et de culture », se réjouit l’échevin.

Grand garage

Le site dispose également d’un grand garage vide en intérieur d’îlot. Il sera reconverti en espaces de cours pratiques de théâtre et de danse. Une petite partie du garage sera démolie pour permettre une extension en hauteur qui accueillera le grand studio de théâtre et les studios de danse. Les bâtiments avant et arrière seront reliés par une passerelle qui se prolongera par un cheminement central à travers l’immeuble arrière. Les espaces seront insonorisés et en partie occultés. Les activités en soirée très limitées.