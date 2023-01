«1985»: la série-événement sur les tueurs du Brabant arrive ce dimanche, voici une piqûre de rappel des faits... « 1985 » promet d’être la fiction qui fera parler d’elle. Elle revient sur une période noire de notre histoire et sur la grande affaire non élucidée de notre pays. La reconstitution de l’époque est bluffante. - Thomas Wolf

Par Antonella Soro

Bien avant la pandémie, bien avant les attentats... notre pays a connu des heures sombres. C’étaient les années 1980, celles qu’on se remémore avec nostalgie. Et pourtant, elles n’étaient pas synonymes d’insouciance. Les parents et grands-parents des Millenials s’en rappellent encore avec un frisson qui leur parcourt le dos. De 1983 à 1985, la Belgique a plongé dans la psychose. Le simple fait de faire ses courses au supermarché était un acte risqué. Vous pouviez pousser votre caddie et ne pas ressortir vivant. Au cours de ces années noires a sévi la bande dite des « Tueurs du Brabant ». Trois types lourdement armés débarquaient dans un Delhaize, canardaient à l’aveugle et emportaient la recette. Au total, 94 millions de francs belges ont été volés, et 28 personnes sont décédées, dont des enfants qui avaient eu le malheur de se trouver sur le chemin des braqueurs. Il y eut des blessés graves aussi, et parmi les victimes non comptabilisées, celles souffrant d’un stress post-traumatique. Pour les familles endeuillés, il y a l’impossibilité encore aujourd’hui, quarante ans plus tard, de tourner la page.

Malgré les multiples pistes explorées, malgré un dossier d’un million de pages, aucun coupable n’a été reconnu par la justice. 2025 marquera la prescription, et avec elle l’espoir de connaître la vérité sera enterré définitivement. Pourtant, une cellule d’enquête travaille toujours à l’élucidation de cette grande affaire. Périodiquement, la police fait état d’un nouvel élément qui relance une hypothèse. Mais ce dossier reste la plus grande énigme de notre pays.

Lire aussi «Le Suppléant» n’est-il qu’un tissu de mensonges? Des experts remettent en doute des souvenirs du prince Harry En réalité, il y eut deux vagues de terreur. La première a commencé avec le braquage d’une armurerie de Wavre. Il fut suivi en 1983 d’attaques dans cinq supermarchés – Uccle, Hal, Houdeng, Nivelles, Beersel. On croit avoir arrêté les coupables, des truands magouilleurs à la petite semaine, tous originaires du Borinage. Ils sont emprisonnés, disent avoir fait des aveux sous contraintes. Fausse piste. Le pire arrive deux ans plus tard. Le 27 septembre 1985, une Golf GTI se gare peu avant la fermeture sur le parking du Delhaize de Braine l’Alleud, trois hommes masqués armés en sortent, prennent un gamin de 12 ans en otage et entrent dans le magasin pour emporter la recette. Moins d’une heure plus tard, ils attaquent le Delhaize d’Overijse, font huit morts. Le 9 novembre, ils remettent cela au Delhaize d’Alost, huit morts à nouveau.

Qui étaient ces tueurs ? Au cours des enquêtes, plusieurs hypothèses ont été suivies. Des pistes qui n’ont mené nulle part. Il y a eu celle dite des Anciens gendarmes, deux ex des forces de l’ordre, dont un certain Bouhouche. Ils ont quitté la gendarmerie pour monter leur agence de détectives privés. Une couverture pour un réseau de crime organisé ? Embauchaient-ils des tueurs à gage pour s’acquitter de règlements de comptes ? Rien n’a permis de le prouver… Les investigations se sont aussi portées sur un autre milieu interlope, celui d’une milice privée d’extrême droite entraînée pour tuer, la WNP. Autre théorie ? Celle d’un racket à l’enseigne Delhaize. Implantée aux USA, elle serait entrée en concurrence avec la mafia… A moins que cela soit un chantage à un actionnaire important mouillé dans une affaire de prostitution. A ce jour, aucune vérité n’a été établie. Les ramifications sont complexes, un écheveau jamais démêlé. Lire aussi La reine a 50 ans, mais qui est la vraie Mathilde? Cette période sombre, la série « 1985 », coproduction inédite entre la RTBF et la VRT, au casting bilingue, l’exhume. Ironie du sort, son lancement coïncide avec un énième rebondissement. Cette semaine a été arrêté en Thaïlande pour séjour illégal l’ex-gendarme Robert Beijer, acolyte de Madani Bouhouche et dont le nom a été fréquemment cité dans le dossier des Tueurs du Brabant. Avant cela, une arme avait encore été retrouvée dans le canal de Damme… Les enquêteurs ont toujours eu des doutes sur son implication, mais aucune preuve tangible n’est jamais venue étayer leur thèse. Cette arrestation est liée à son séjour illégal et non à l’énigme des Tueurs. Il n’en reste pas moins que cela relance les théories les plus folles, d’autant que Beijer comme Bouhouche n’étaient pas des enfants de chœur. Leur pedigree serait trop long à détailler ici… A l’époque où ils faisaient partie de la BRS, ils avaient placé un micro dans le bureau de l’un de leurs supérieurs. Ce fait est relaté dès l’entame de la série « 1985 ».