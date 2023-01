Le Lavoir Social et Sunsud, deux projets saint-gillois importants pour la cohésion sociale

Pour Jean Spinette, « ces deux projets phares, dont les mises en œuvre se télescopent à 20 ans d’intervalle, ont deux points communs : Saint-Gilles est à chaque fois la première commune de Belgique à les avoir concrétisés et ils concernent tous deux la cohésion sociale, une des priorités politiques absolues depuis plus de trente ans, des élus de la Liste du Bourgmestre ».

La Secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou (PS), le bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette (PS) et l’échevine du Logement Catherine François (PS), ont visité les installations du Lavoir Social et celles du projet Sunsud, situées toutes deux sur le site des tours Jacques Franck, à Saint-Gilles.

Sunsud, finalisé en 2020, est le premier projet pilote de partage d’électricité qui inclut des locataires sociaux. Dans un contexte de fragilité sociale et de précarité énergétique, il a été question de tester à quel point ce nouveau mécanisme de redistribution d’énergie verte, locale et moins chère peut amener des plus-values économiques, écologiques et sociales.