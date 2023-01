«J’exhorte le gouvernement à résoudre ce problème le plus rapidement possible»: les compagnies aériennes évitent Zaventem à cause de la pénurie d’agents aux contrôles frontaliers

Cela retarde en effet parfois l’ouverture de nouvelles destinations intercontinentales, a déploré son CEO Arnaud Feist dans son discours de Nouvel An. Il a appelé le gouvernement fédéral à « résoudre ce problème le plus rapidement possible ».

L’aéroport de Zaventem a reçu près de 19 millions de passagers l’année dernière, soit le double par rapport à 2021 et 72 % du niveau d’avant la pandémie. « Nous ne sommes pas encore aux niveaux pré-corona, mais nous sommes sur la bonne voie », a analysé Arnaud Feist. « Doubler le trafic de passagers était un véritable défi opérationnel, mais nous y sommes parvenus. »