Coup d’envoi des travaux de la rue des Preys à Montignies-sur-Sambre: des déviations sont mises en place

« Le coup d’envoi des travaux de rénovation de la rue des Preys est imminent. Ce chantier très attendu vise à remplacer le revêtement de la chaussée endommagé sur un tronçon d'une longueur de 250 mètres situé entre la rue de la Fontaine et la rue de Châtelineau », annonce l’échevin des Travaux Éric Goffart.

Les travaux, dont le coût total est de 125.000 euros TVAC, incluront la mise en place d'un plan de déviations pour permettre la réalisation des opérations de rabotage et de pose du nouveau revêtement. Les déviations proposées se feront via la chaussée de Châtelineau, la N572, la rue Emile Dutrieux et la rue de la Fontaine.