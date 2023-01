Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Maroc, un pays qui revient dans toutes les révélations faites dans ce dossier depuis plus d’un mois. Ce n’est pas pour rien que le désormais repenti, (Pier) Antonio Panzeri, était décrit comme un « ami proche » du Maroc, un « allié influent » qui est « capable de combattre l’activisme croissant de nos ennemis européens au Parlement européen », par les services secrets marocains. Selon nos confrères grecs de « Kathimerini », si les agents de la Sûreté de l’État belge ont mis le nez dans les affaires de Panzeri, en le plaçant notamment sur écoute et en « visitant » son appartement à Bruxelles, c’est après avoir été informés par leurs homologues espagnols du Centro Nacional de Inteligencia, le CNI. Ils ont aussi pu compter sur la collaboration des services secrets français ainsi que de deux autres pays amis.

Mais revenons à la case départ. Les relations du Milanais et de son assistant, Francesco Giorgi, avec le Maroc remontent aux années 2010. À l’époque, Panzeri occupe le poste de chef de la délégation du Parlement européen pour le Maghreb et copréside la commission mixte entre le Maroc et le Parlement européen. Son pendant marocain est le fameux Abderrahim Atmoun qui, aujourd’hui, est surnommé « le géant » tandis que son ami est appelé « le cerveau ». En 2013, Panzeri et Giorgi sont allés au Maroc dans le cadre d’une délégation du Parlement européen. Lors de ce séjour, les faits et gestes des deux compères sont suivis et notifiés par les services de renseignements marocains, la DGED (Direction Générale des Études et de la Documentation). « Un document classé ‘confidentiel’ rédigé par un responsable marocain, décrit minute par minute leurs déplacements lors de leur visite à Rabat et Casablanca où ils assistaient à des réunions sur l’indépendance du Sahara Occidental au profit du gouvernement marocain.

Abderrahim Atmoun, Francesco Giorgi et Antonio Panzeri se connaissent de longue date. - DR

Le contenu du document pourrait être considéré comme un signe avant-coureur de la guerre d’espionnage qui s’intensifierait une décennie plus tard », écrit « Kathimerini ». Qui livre le compte rendu rédigé par les espions marocains d’une journée passée par le duo. « 12h30 : déjeuner des membres de la délégation au restaurant Josefina dans la ville de Laayun (NdR : au Sahara Occidental). 15h20 : visite à la maison de Mohamed D., en présence de Mustafa D. du comité pour la protection du droit à l’autodétermination. Des militants, des séparatistes. 23h45 : un groupe avec Francesco Giorgi et Antonio Panzeri est allé à la plage de Casablanca et a mangé au McDonald’s avant de prendre un verre dans un bar ». Panzeri a beau être considéré comme un « ami du Maroc », il est quand même bien surveillé !