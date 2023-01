D1A: c’est officiel, Eupen - Genk remis en raison des chutes de neige

Alors que l’AS Eupen devait acceuillir le leader du championnat, le KRC Genk, il n’en sera finalement rien. Le club a communiqué ce vendredi après-midi la remise de la rencontre.

« Pour la sécurité de tous, le match de Jupiler Pro League entre le KAS Eupen et le KRC Genk a été annulé de la part de la Pro League en raison des chutes de neige fraîche. Le match devait avoir lieu ce vendredi 20 janvier à 20h45 au stade du Kehrweg », écrit le club dans un communiqué. « Le match est reporté à une date ultérieure et sera reprogrammé par la commission du calendrier de la Pro League. Les tickets restent valables pour la nouvelle date de match, mais peuvent également être remboursés si les visiteurs le souhaitent. »

Impossible de libérer le terrain complètement

« Les fortes chutes de neige ont commencé à tomber à Eupen vendredi matin et, malgré le chauffage de la pelouse en cours au Sade du Kehrweg, elles ont rapidement formé une importante couche de neige. Dans l'après-midi, des collaborateurs et des bénévoles ont mené une opération de déneigement sous le commandement des greenkeeper de la KAS Eupen. En raison de la grande masse de neige, il n'a toutefois pas été possible de libérer complètement le terrain de la neige et de la glace avant le coup d'envoi. »

Voilà donc les hommes d’Edward Still au repos forcé ce week-end.

A.C.