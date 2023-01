Mercato: Leandro Trossard quitte Brighton et rejoint officiellement Arsenal!

Annoncé depuis plusieurs jours, le départ de Brighton de Leandro Trossard est désormais une réalité. Le Diable rouge s’est engagé avec Arsenal, ont annoncé les deux clubs vendredi. Il a signé un « contrat de longue durée » avec les ’Gunners’, leaders de la Premier League.

Un divorce entre Trossard et Brighton and Hove Albion était dans l’air, le joueur étant en froid avec son entraîneur Roberto De Zerbi depuis son retour de la Coupe du monde. Avant de partir pour le Qatar, Leandro Trossard était dans la forme de sa vie, avec sept buts -dont un triplé face à Liverpool- et trois assists depuis le début de saison.

L’après-Mondial n’a pas été du même acabit. Il n’a toujours pas joué en 2023, sa dernière sous le maillot des ’Seagulls’ remontant au 31 décembre, lorsqu’il avait joué 59 minutes face à Arsenal. Sur le banc face à Everton le 3 janvier, il avait été ensuite écarté du groupe pour les duels face à Middelsbrough le 7 janvier en Coupe et une semaine plus tard contre Liverpool en Premier League.

La semaine dernière, Roberto De Zerbi avait indiqué qu’il avait écarté Trossard après que le Belge ait quitté l’entraînement sans prévenir le coach une fois qu’il a appris qu’il ne jouerait pas.

Le même jour, Josy Comhair, l’agent du joueur, publiait un communiqué déclarant que l’attaquant de 28 ans avait été traité injustement par son club et qu’il souhaitait partir dès cet hiver, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2024. L’agent évoquait aussi « une altercation entre Leandro et un autre joueur à l’entraînement » et indiquait que l’entraîneur « ne parlait plus » au Limbourgeois.

Un départ de Trossard était dès lors devenu inéluctable, et il est devenu officiel vendredi. Le Diable rouge poursuivra sa carrière à Arsenal, leader de la Premier League.

Dans son communiqué, Arsenal explique que « tous les documents ont été fournis » et espère que le joueur pourra être sélectionné dès dimanche contre Manchester United.

Leandro Trossard était arrivé à Brighton en 2019 pour 20 millions d’euros après avoir été sacré champion de Belgique avec Genk. Appelé pour la première fois en équipe nationale en septembre 2020 face au Danemark en Ligue des Nations, il compte 24 sélections avec les Diables rouges, avec lesquels il a pris part à l’Euro 2020 et au Mondial 2022.