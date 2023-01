L’incroyable exploit de Sebastian Korda qui expulse Daniil Medvedev au 3e tour de l’Open d’Australie, le fils de Petr Korda poursuit sa route: «Dans la famille, je suis le sportif le moins aguerri»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mais qui va-t-il nous rester dans cet Open d’Australie masculin ? Après les forfaits de Alcaraz, Cilic et Kyrgios, les éliminations précoces de Berrettini, Nadal, Ruud, Fritz, Norrie, Zverev, Carreno-Busta, Tiafoe et Musetti (tous des top-20), c’est Daniil Medvedev, finaliste des deux dernières éditions, qui est passé à la trappe : 7-6, 6-3, 7-6. Et on n’en est toujours qu’au 3e tour !

L’auteur de l’exploit du jour n’a que 22 ans, mais son nom résonne dans le sport mondial comme un tube des années ‘90 qui vous fait vibrer à la première note : Korda. Pour les plus anciens, ce nom ramène 25 ans en arrière, lorsque Petr, le papa, enlevait l’Open d’Australie 1998 au détriment de Marcelo Rios, inventant le fameux saut en ciseaux pour célébrer son incroyable succès, avant de déchanter à Wimbledon où le Tchèque était pris pour dopage.