Deux promenades fermées à la suite d’un éboulement dû à la météo à Malmedy

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La pluie abondante et le gel important que l’on a connu ces derniers jours ont eu raison de deux balades à Malmedy, fermées jusqu’à nouvel ordre. En cause : un éboulement et le risque que cela se reproduise. « C’est une zone d’une centaine de mètres qui est concernée est qui est un peu dangereuse avec un risque de chutes de pierres », explique Jean Maus, le directeur du syndicat d’initiative de Malmedy.