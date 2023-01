Romain Delhoux et la Yuka Academy représenteront le Pays Noir dans la troisième émission de «The Dancer» ce mardi: «C’est intéressant pour le développement et la visibilité en tant qu’artiste, c’est un boost pour la carrière»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce premier, originaire des Bons Villers, est passionné de danse depuis qu’il est tout petit. C’est sa grand-mère qui lui a fait découvrir cet art, en l’emmenant dès ses cinq ans voir des opérettes au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. « J’ai commencé la danse classique à neuf ans, puis je me suis tourné vers le contemporain. Aujourd’hui, je suis comédien, danseur et styliste. J’ai fait le conservatoire et j’ai la chance de vivre de ma passion », explique Romain Delhoux.

Romain est passionné de danse. - DR

Âgé de 33 ans, il se lance dans l’aventure de « The Dancer » avec, en tête, la visibilité que peut lui donner sa participation à une émission télévisée.