Apprenez à composter: Hygea vous propose des formations gratuites à Mons-Borinage

Un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an (petits déchets de cuisine, déchets de jardin, etc.). Le compostage constitue une solution simple, écologique et peu coûteuse pour recycler ce type de déchets et ainsi faire maigrir les poubelles.

Les avantages du compostage

Les déchets de cuisine et de jardinage (tontes de pelouse, fleurs fanées, petits déchets de jardin) constituent des déchets organiques qui peuvent trouver une seconde vie via le compostage. Les avantages du compost sont multiples :