«The Sinner»: une saison 4 entre chasse et pêche

Après une troisième saison en demi-teinte avec Matt Bomer, « The Sinner » offre une quatrième et ultime enquête au détective Harry Ambrose (Bill Pullman), pourtant fraîchement retraité à l’issue du volet précédent.

Sa dernière investigation se veut plus traditionnelle, mais aussi infiniment plus introspective. Un an après avoir raccroché, Ambrose se rend sur une petite île touristique du Maine. Quand survient le suicide de la fille d’une influente famille de pêcheurs, le fin limier ne peut toutefois se résoudre à poursuivre son escapade de convalescence comme si de rien n’était, et plonge doucement mais sûrement dans les abysses d’une communauté submergée de secrets. Mais en essayant de comprendre ce qui a poussé la victime à mettre fin à ses jours, c’est surtout sa propre culpabilité qu’Ambrose affronte dans un final exutoire et captivant.