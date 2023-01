Quentin et Séverine attendent un bébé, mais le Manageois n’a pas toujours été tendre avec sa compagne: «Elle est tombée par terre», dit-il, niant les nombreux faits de violence

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous sommes le 8 décembre 2020. « On s’est disputés violemment. Je l’ai maintenue un peu trop fort pour qu’elle me rende les clés de voiture et mon GSM. Elle refusait de me laisser partir… », explique Quentin. Ce qu’il ne dit pas spontanément, c’est que Séverine avait une bonne raison de s’opposer à sa sortie. « J’avais consommé de la cocaïne », concède-t-il.