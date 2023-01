Une semaine des sciences amusantes se profile pour 650 élèves du Brabant wallon

« Ipesiana Jones et le secret de la pyramide ». C’est le thème de cette semaine des sciences amusantes. Une semaine destinée à 650 élèves de 5e et 6e primaires de 15 écoles du Brabant wallon. Les élèves de 4e , 5e et 6e de TQ Technicien chimiste, TTR Sciences appliquées et TTR sciences informatiques de l’IPES animeront différents ateliers en biologie, chimie, physique et informatique pour les élèves de 5e et 6e primaire.

« La transmission des savoirs entre les générations est un des moteurs de l’apprentissage et permet non seulement à nos jeunes de tester leurs connaissances, de développer des qualités d’écoute et également de donner envie aux plus jeunes le goût aux matières scientifiques. Les sciences par les jeunes pour les jeunes », souligne Isabelle Evrard, députée provinciale de l’Enseignement.