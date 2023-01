Basket (P1) | Déplacement piège pour Hannut!

« Dison n’est pas à sa place au classement. C’est une équipe solide avec des qualités dans tous les compartiments. Si cette formation ne répond pas à l’attente actuellement, elle pourrait se réveiller contre nous. De plus, nous serons déforcés puisque Virgil Materne (travail) sera absent ainsi que Humblet (rééducation) et Declercq (ski). Ça fait un mois que nous n’avons plus joué. Il va falloir se remettre en route. Et sans ces trois titulaires, ce sera compliqué. Aux joueurs présents à se montrer. Nous avons réussi un bon premier tour. Nous devons confirmer. Ce sera moins facile car on va nous attendre. Il n’y aura plus cet effet de surprise ».

Hannut a toutes les armes pour l’emporter même si un mois sans jouer vous plonge dans l’inconnue mais attention au réveil de l’adversaire…