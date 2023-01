Nos coups de cœur de ce week-end en région verviétoise: un cortège lumineux, de la neige ou un gala caritatif

Ne ratez pas la parade lumineuse dans les rues d’Ensival, ce samedi dès 18 heures. Jongleurs, échassiers et autres artistes lumineux déambuleront à Ensival, entourés par les associations et écoles du quartier. Venez également assister au final flamboyant « Gueule d’ours », avec la compagnie Remue Ménage.

La parade démarrera de l’église et se terminera au parc Godin. Munissez-vous d’une lanterne ou de vos propres créations lumineuses pour admirer cette parade en famille !

2 Du ski, de la luge… et de la neige !

Au vu de la neige qui est récemment tombée, de nombreuses activités sont proposées pour en profiter ! Ce week-end, les pistes de ski et de luges à Ovifat seront ouvertes dès 9 h 30 du matin, et certainement toute la semaine. La Baraque Michel et le Signal de Botrange ont également ouvert cette après-midi. Les 10 à 20 cm de poudreuse permettent la pratique du ski de fond.

Des balades, du ski, de la luge,... et de la neige! - PhN./Photo prétexte

Le Thier de Rexhon à Spa annonce également une ouverture dès ce samedi 9h30. Avec plus de 15 cm de neige, le ski alpin, le ski de fond, les luges et le snowboard pourront y être pratiqués. Le Mont Spinette à Malmedy, le centre de ski de Losheimergraben à Bullange et celui d’Herzebösch à Elsenborn sont eux déjà ouverts.

3 Concert des 10 ans de l’Harmonie de Hombourg

Ce samedi 21 janvier, les Joups clôturent leur centenaire avec un concert de morceaux souvenirs et coups de cœur, à 20 heures dans leur salle à Hombourg. Au programme, Bohemian Rhapsody, le Fantôme de l’Opéra, Pirates des Caraïbes, et bien d’autres surprises !

L’harmonie Saint-Joseph de Hombourg, ici lors du 75e anniversaire, clôture son centième anniversaire. - D.R.

L’entrée est au prix de 8 € pour les plus de 12 ans. Pour plus d’informations, contactez le 0492/72.45.95.

4 Deux pièces de théâtre à Dison

Le Centre culturel de Dison présente le spectacle « Les variations silencieuses », présenté par la compagnie Ah mon Amour !, ce samedi à 20 heures. La représentation a lieu au Tremplin, rue du Moulin 10a. Le prix d’entrée est de 10 €, 8 € pour les membres des ateliers et 1,25 € pour les places Art. 27. Réservez votre place au 087/33.41.81 ou sur le site ccdison.be

Deux pièces de théâtre vous sont proposées à Dison. - Allan Beurms/Photo prétexte

Ce samedi à 20h, la troupe Les Funambules présente son dernier spectacle, « Au repos du guerrier », une comédie de Germaine Planson. Le spectacle a lieu à la salle La Concorde, route d’Henri-Chapelle, 24 à Andrimont. L’entrée coûte 7 €, et 1 € pour les moins de 12 ans. Réservez votre place à l’adresse mail troupelesfunambules@hotmail.com ou par téléphone au 0489/91.45.33

5 Un gala caritatif à Spa

Ce dimanche à 16 heures, le Centre culturel de Spa présente un ballet de jeunes, avec de la danse classique et contemporaine, sous la direction de Fernando Flores. Le spectacle a lieu au théâtre Jacques Huysman, rue Servais au numéro 8.