«C’est l’apocalypse!»: Liège complètement paralysé par la neige et le verglas, des voitures retrouvées sur le toit et dans un fossé, des kilomètres de files constatés sur les routes, la police de Liège déconseille de prendre le volant! (photos)

« C’est l’apocalypse ! », témoigne Régis via Alertez-nous. Ce lecteur est bloqué dans sa voiture alors qu’il rentre Liège après le travail, comme beaucoup d’autres ce vendredi soir. Car la neige tombe toujours actuellement dans les différentes communes liégeoises. La fine pellicule blanche qui s’est créée sur la Cité ardente et ses environs provoquent de très importants embarras de circulation, notamment sur la E42 où de nombreux kilomètres de files sont constatés. Les automobilistes roulent au ralenti et le réseau secondaire est fortement perturbé suite à la formation de couches de neige et de plaques de verglas.

« Dans l’attente du déneigement et de l’épandage des routes qui est en cours, il est déconseillé de prendre le volant. En raison des chutes de neige actuelles, les conditions de roulage sont extrêmement compliquées sur le territoire de la ville de Liège. Les voiries en pente sont très glissantes et certaines sont inaccessibles pour le moment, » a expliqué la police de Liège dans un communiqué publié vendredi vers 18h25.