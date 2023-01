Envie de créer un groupe? Fan de musique? Une Rock Academy a ouvert ses portes à Gosselies

La Maison de la presse, soutenue par Thomas et ses Rock in Stones, ce samedi

Par B.Bt

C’est un réel coup de cœur que les membres de The Rock in Stones, un groupe de cover labellisé Rolling Stones, ont eu, littéralement, pour la Maison de la Presse, implantée depuis plus de vingt ans au sein de la Maison dorée, rue Tumelaire, à Charleroi.

Cette dernière, on le sait, est confrontée à de graves difficultés, liées entre autres, à l’augmentation des coûts de l’énergie. « Nous avons été touchés par les difficultés financières de la Maison de la Presse de Charleroi », confirme ainsi Thomas Santagata, à la tête des Rock In Stones, qui ont prévu un concert de soutien, qui se tient ce samedi 21 janvier au sein de la SPA de Charleroi, rue Jules Ruhl, à Mont-sur-Marchienne. Outre le concert, on rappellera utilement qu’un bar à champagne, des huîtres et des hots-dogs seront là en agréables restaurations. Il n’est pas trop tard encore pour y assister !