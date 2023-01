Le véhicule médicalisé Lagardère du docteur Bouillon de retour sur les routes: «Je veux développer un réseau pour venir en aide aux personnes âgées»

En décembre 2018, le véhicule médicalisé d’intervention Lagardère était incendié. Grâce à de généreux dons, son remplaçant sillonne à présent les routes pour venir en aide aux personnes âgées. « On a obtenu 52.900€ de dons pour payer ce véhicule. Nous avons sauvé des personnes, ces personnes ont fait le relais, se sont unies et nous avons reçu suffisamment de dons pour que ce deuxième camion voie le jour », s’enthousiasme David Bouillon.

Développer un réseau

Le docteur Bouillon souhaite développer un réseau en Wallonie et à Bruxelles. « Seul, on ne peut pas être partout. Je veux créer des collaborations entre des infirmiers, kinés, associations… » Par exemple, si un médecin traitant n’a pas le temps d’aller soigner une personne à domicile, le réseau trouvera une autre personne pour s’en occuper. « On ne doit pas laisser une personne âgée sans soins ! », conclut-il