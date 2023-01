L’Union Européenne imposera lundi de nouvelles sanctions contre l’Iran

L’Union européenne a déjà imposé le gel des avoirs et l’interdiction de visa à plus de 60 responsables et entités iraniens en raison de la répression des manifestations. Elle a notamment ciblé la « police des mœurs » de Téhéran, les commandants du Corps des gardiens de la révolution et les médias d’État.

Les députés européens ont demandé jeudi à une large majorité l’inscription des Gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, mais les 27 n’ont pas encore engagé le processus. Un État membre doit condamner les gardiens de la révolution pour un acte terroriste afin de lancer la procédure.

« Nous attendons que les autorités d’un État membre prennent la décision pour pouvoir engager la discussion au sein du Conseil des ministres, qui devront statuer à l’unanimité », a expliqué vendredi le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Aucun des 27 membres de l’UE ne s’est engagé sur cette voie, a-t-on souligné de sources diplomatiques.