Le 27 janvier 2019, deux jours après avoir fêté le cap de ses 19 printemps, Remco Evenepoel accrochait le dossard numéro 22 du Tour de San Juan. Sa toute première course chez les professionnels à un âge où il est encore possible d’évoluer chez les juniors. La précocité du Brabançon avait fait le tour du monde puisqu’en Argentine, déjà, son nom évoquait un phénomène potentiel, au point d’être la sollicitation médiatique la plus prisée derrière son équipier et leader, Julian Alaphilippe.

Trois ans plus tard, on a l’impression qu’un siècle s’est glissé entre les pérégrinations de cet athlète surdoué, tellement déterminant par rapport aux événements, tellement marqué par le drame lombard qui faillit orienter son destin. Ainsi, mercredi prochain, le 25, Evenepoel soufflera ses 23 bougies, toujours en Argentine, auréolé d’un titre de champion du monde, d’un Tour d’Espagne, d’un Monument des classiques et d’une ribambelle de trophées récoltés malgré une interruption d’activité entre le 15 août 2020 et le 8 mai 2021, date du départ de son premier Tour d’Italie à Turin.