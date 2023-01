1985: une série bilingue sur les tueries du Brabant La RTBF s’est alliée à la VRT pour produire la première série entièrement bilingue du Royaume. Elle se nomme « 1985 » et démarre dès demain sur La Une, avec en ligne de mire l’affaire qui a agité notre pays tout entier, les tueries du Brabant. La série nous amuse autant qu’elle cherche à nous émouvoir. - D.R.

Par Stanislas Ide

Quel meilleur sujet pour marier nos télévisions nationales que le dossier qui a secoué le Brabant unitaire quelques années avant sa séparation ? De Wavre à Leuven et de 1982 à 1985, les fameux tueurs du Brabant ont semé la terreur, volant un butin estimé à sept millions de francs belges et tuant près de trente citoyens au cours d’une petite vingtaine de braquages armés, généralement dans des supermarchés. Une affaire toujours non-résolue, mais déjà abordée au cinéma dans « Tueurs », de François Troukens (2017) et « Ne tirez pas », de Stijn Coninx (2018). Deux films belges pointant du doigt la corruption d’une partie de nos institutions, et soupçonnant une volonté parmi certains de nos décideurs de garder la vérité sous le tapis. Quoi de neuf ? Bonne nouvelle, « 1985 » se place dans la même lignée mais avec une charge plus frontale. À travers le fil rouge fictionnel d’un trio d’amis éclatés par les événements, la série retrace les différentes attaques et prend le temps (huit épisodes de cinquante minutes) de cartographier les incohérences de l’enquête. Complot, parano et débauche politique sont bien au programme, avec un souci du détail illustré par l’utilisation d’images d’archives à la fin de chaque chapitre. La série ose donc se mouiller, et inclut des personnages comme le major Herman Vernaillen (premier survivant d’une attaque attribuée aux tueurs en 1981), Léon Finné (banquier et indicateur pour la police à ses heures perdues) ou encore Robert Beijer (gendarme passé aux aveux en 2010 avec son livre « Le Dernier mensonge »). Sans oublier Madani Bouhouche, joué par Roda Fawaz et carrément inclus parmi les têtes d’affiche de la série. Souvent associé au dossier, condamné à vingt ans de prison en 1995 mais jamais inculpé pour les tueries à proprement parler, il est présenté comme l’un des pions les plus actifs de la toile d’araignée géante dessinée par les attaques.

Rétro mais terriblement actuelle Malgré sa précision factuelle, le but premier de « 1985 » n’est pas tant de faire la lumière sur une enquête tournant tel un disque rayé depuis quarante ans, que de créer un pont entre deux époques de tension politique extrême. Avec en sous-texte, les dangers de la polarisation sur notre capacité d’écoute ou de rencontre en tant que citoyens. Le premier épisode assume ce parallèle dès la première scène, avec le personnage de Vicky l’étudiante en droit demandant aux auditeurs de son émission de radio pirate : « Avez-vous aussi l’impression de toujours devoir choisir ? Le bien ou le mal, la tête ou le cœur, les Beatles ou les Rolling Stones… À quoi ressemblerait le monde si on arrêtait de faire des choix ? Il ressemblerait à quoi le futur ? Ça se tente, non ? ». L’entrée de ses amis Marc et Franky à l’école de gendarmerie est encore plus cash, ponctuée par le cynisme du discours d’accueil du chef de l’institution : « Le mythe nous présente comme des racistes au niveau d’éducation limité. Mais tant que le mythe existe, nous gagnons. Et plus nos détracteurs crient, plus nous nous affirmons ». À qui profite le crime ? « 1985 » a une petite idée, affichant subtilement les effets pervers (et intimes) de la culture du paternalisme en politique, et démontrant sans peine que le passé informe le présent.