Après 153 participations, Stéphane fait ses adieux aux «12 coups de midi»: «Les gens sont juste jaloux de mes connaissances...»

Je ressens beaucoup de déception, de tristesse et de dégoût envers moi-même. J’ai perdu sur deux questions qui étaient largement à ma portée. J’ai donné une première mauvaise réponse, et c’est ce qui m’a déstabilisé. Je n’étais pas dans mon assiette ces derniers jours. J’avais passé une mauvaise nuit la veille, je n’étais pas dans les meilleures conditions pour affronter une journée de tournage. C’est un vrai marathon. Je souhaite bien du courage à Alexandre.

Non, et je le regrette grandement. J’étais tellement triste et honteux d’avoir été éliminé de cette façon. Je suis parti comme un voleur, et je m’excuse auprès de Jean-Luc qui a toujours été bienveillant à mon égard. J’aurais dû rester une heure de plus pour échanger avec lui en coulisses. J’espère avoir la chance de le recroiser un jour. C’est un grand Monsieur, il est très impressionnant.

Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce programme ?

J’avais besoin de me surpasser. « Les 12 coups de midi », c’est quand même le graal des jeux télé. J’ai des connaissances, et je me sentais capable de participer à un jeu si emblématique. Il m’a fallu 10 ans pour réaliser ce parcours, mais l’attente en valait la chandelle. Mon objectif était d’atteindre le Top 3 des champions du jeu, mais je me suis mis trop de pression. Ça a certainement joué en ma défaveur. Je n’avais pas le niveau nécessaire pour battre Bruno. Je n’aurais pas eu la force de tenir 100 émissions de plus.

Êtes-vous sorti grandi de cette aventure ?

Oui, je suis devenu une autre personne. Vous savez, je ne suis qu’un simple ouvrier d’une fonderie. Ce n’est pas parce qu’on est en bas de l’échelle de la société qu’on est forcément bête. J’ai changé de statut, mais je n’ai pas pris la grosse tête. Les gens me voient désormais d’un autre œil, et ça me fait très plaisir.

Qu’allez-vous faire de votre argent ?

Je ne sais pas encore. J’ai des crédits immobiliers à rembourser. J’aimerais aussi entreprendre des travaux pour embellir ma maison. Et puis, je souhaite mettre à l’abri mes enfants. J’ai envie qu’ils démarrent leur vie d’un bon pied. Je vais leur mettre un maximum d’argent de côté. Je n’ai pas envie qu’ils connaissent la galère.

Certains téléspectateurs vous ont soupçonné de tricherie…

Ça m’a blessé. On disait que j’avais une oreillette et qu’on me filait les réponses. C’est n’importe quoi. Les gens sont juste jaloux de mes connaissances. On disait même que j’étais hautain. Je n’ai jamais compris ces remarques. J’ai toujours été bienveillant avec tout le monde.