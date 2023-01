Les personnes «screenées» du squat de la rue des Palais à Schaerbeek sont des demandeurs d’asile

« Les identifications se poursuivent aujourd’hui et se poursuivront lundi prochain. Ce ne sera qu’après que nous pourrons discuter avec le cabinet de la secrétaire d’État De Moor, la bourgmestre Jodogne et le ministre Maron de ce qui devra se passer avec les personnes éventuelles qui y résideraient encore », a précisé le ministre-président.

Khadija Zamouri (Open VLD) a demandé au ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo) d’agir en raison de l’urgence médicale observée sur place. Mathias Vanden Borre (N-VA) a souligné que la situation résultait de la politique du gouvernement fédéral et de son manque de campagnes de déradicalisation et de sa réticence à organiser des retours forcés, mais aussi du gouvernement bruxellois et de son interdiction des expulsions ainsi que du subventionnement des plateformes de transmigration, qui a fait de Bruxelles la destination préférée des passeurs. Jan Busselen (PVDA) a dénoncé la lenteur à résoudre le problème, aggravant le processus de « déshumanisation ».