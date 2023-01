Neuf ans après le meurtre de Virginie Denis à Anderlues, l’auteur court toujours: «Je continuerai à placarder son visage pour qu’il la voie partout où il va», promet le père de la victime (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Beaucoup auraient déjà baissé les bras. Dany, lui, ne perd pas espoir. Il continue à placarder très régulièrement le visage de sa fille sur des fenêtres ou des poteaux, à lancer des appels à témoins sur les réseaux sociaux, à rappeler le numéro des enquêteurs de la police fédérale. « Et je continuerai encore longtemps s’il le faut. Si on ne retrouve pas l’assassin de ma fille, je me dis qu’au moins il verra son visage partout où il va. »

C’est dans la ruelle Bonge, le matin du vendredi 7 février 2014, que le corps couvert de sang de Virginie Denis est retrouvé.