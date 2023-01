C’est lors d’une pause que Rudy, policier à Liège, a reçu une balle tirée par le moniteur de tirs dans le thorax

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un peu plus d’une semaine après l’accident de tir à l’entraînement dont a été victime Rudy, un motard de la police de Liège, on en sait un peu plus sur les circonstances dans lesquelles le coup de feu a été tiré.

Même si lors de ce triste accident, c’est, avant tout, l’état de santé du motard liégeois qui prime sur le reste.