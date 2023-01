Issam, le jeune acteur bruxellois qui monte, a failli mourir en Thaïlande lors d’une terrible chute de 20 mètres: «Je me suis dit que j’avais eu une vie incroyable, que j’avais connu des gens merveilleux...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’acteur Issam Messaoudi a fait une chute presque mortelle dans le nord de la Thaïlande. Après avoir terminé un tournage long de 5 mois avec « Les Trentenaires » (Warner Bros) où il tient un des rôles principaux, il faisait une pause en Asie. Alors qu’il filmait le paysage avec son drone, il a glissé et il a fait une chute de 20 mètres. Il a atterri dans l’eau. Toujours conscient, il est parvenu à s’extirper de la cascade et à ramper sur quelques mètres avant de ne plus pouvoir bouger.