Un nombre record de Belges ont visité le Centre de la BD en 2022

À l’instar d’autres institutions culturelles, le CBBD a constaté que cette crise avait comme incité le Belge à redécouvrir son propre patrimoine. Le Centre n’avait en effet comptabilisé que 30.000 visiteurs domestiques en 2019. Ses responsables estiment que les expositions familiales « Carrément Poilu », consacrée à la série muette « Petit Poilu », et « The Houba Show » portant sur le génial animal sorti de l’imagination de Franquin, le Marsupilami, ont séduit le public national.

Plus classiques, les héros d’Edgar Jacobs seront également mis à l’honneur, du 7 avril au 1er octobre, dans ’« Odyssée – Aux origines de Blake et Mortimer ». Au travers de planches et documents originaux et inédits, de Jacobs, d’Etienne Schréder et de Christian Cailleux, l’expo tentera de démontrer comment l’album « Le Rayon U » s’articule « comme l’un des chaînons manquants entre les comics à l’américaine et la BD franco-belge ».

Durant les grandes vacances, les œuvres de six dessinatrices de presse issues d’autant de pays différents pourront être admirées avec l’exposition « Draw for Change ! ».