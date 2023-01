L’édito sportif: un p’tit Soulier pour la collectivité

On ne s’en rend pas toujours compte, ou du moins pas chaque week-end, mais notre football provincial recèle de vraies pépites et de talents confirmés. Aussi, quand il s’agit d’établir une liste de potentiels candidats à un trophée individuel, les décisions sont difficiles à prendre. Et une fois communiquées, elles sont source de fierté pour les élus ou pour les clubs, mais aussi source de critiques.

Lire aussi Voici les dix nominés pour le Soulier d’Or 2022 de Mons-Borinage

Faut-il donc rappeler que le premier intérêt de ce sondage Soulier d’Or est de mettre le football provincial dans la lumière? Avec l’avis des entraîneurs, avec vos votes également. Et sans se prendre la tête.

Lire aussi P1, P2B & P3B: qui est repris ce week-end dans les équipes de Mons-Borinage?

Ainsi, en janvier 2020, le dernier lauréat en date, Bryan Bertiaux, a certes remporté son deuxième trophée (2016 et 2019), mais il rappelait dans son interview qu’un « Soulier d’or ne réussit pas son année tout seul. C’est son équipe qui lui permet de se mettre en évidence. Pour moi, il ne s’agit pas d’un trophée individuel mais bien collectif ». Il dédiait alors ce Soulier Mons-Bo 2019 aux Honnellois. Il n’en ira sans doute pas autrement cette saison pour le vainqueur 2022, puisque nous avons généralement privilégié des éléments dont les clubs se sont mis, ou se mettent en évidence.

Place aux votes : vous pouvez participer toute la semaine, jusque jeudi matin !