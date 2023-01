Des joggeurs montois appellent aux dons pour rendre visibles les sans-papiers lors de compétitions

La Run4Dignity est une équipe de coureurs et de marcheurs bénévoles qui se rassemble, en général, chaque week-end pour s’entraîner dans l’optique de participer à des challenges locaux tout en se montrant solidaires des personnes sans-papiers. Jusqu’ici, ses membres géraient les frais de participation des coureurs sans-papiers grâce à la générosité des uns et des autres.

L’argent ainsi récolté couvrira « les droits d’inscription aux challenges et aux différentes courses, les frais de déplacement de l’équipe, l’achat des chaussures de running pour les membres de l’équipe les plus précarisés ainsi que l’achat de vareuses et t-shirts floqués au nom du groupe », ce qui permet de mettre en lumière la problématique des personnes sans-papiers et de relayer leur lutte pour la régularisation, peut-on lire sur la page internet dédiée à la récolte de fonds.