«C’est remettre du chaos sur le chaos déjà existant sur les routes»: l’Athénée Royal Verdi à Verviers relâche les enfants plus tôt à cause de la neige, «on a voulu rassurer les parents»

Ce vendredi, la neige n’a cessé de tomber à gros flocons, ce qui a inquiété plus d’un parent. En effet, l’Athénée Royal Verdi, à Stembert, a libéré les élèves plus tôt en raison de la neige. « On avait des parents qui commençaient à téléphoner, ils étaient inquiets pour leurs enfants », explique Morgane Henrot, la directrice de l’école. « Une paralysie était annoncée sur les routes, et ils voulaient que leurs enfants reprennent les transports en commun avant qu’ils arrêtent de rouler. » L’école a arrêté ses cours plus tôt, en raison de la neige. - N.L.

Après avoir observé une accalmie aux environs de 14h, l'école a décidé de libérer les élèves. « On a fait au cas par cas, on a laissé partir ceux qui pouvaient repartir en bus, et gardé à l'étude ceux qui ne pouvaient rentrer chez eux par leurs propres moyens. On a prévenu tous les parents. Ce sont évidemment des circonstances exceptionnelles », conclut la directrice.

Morgane Henrot, la directrice. - DR