Le tribunal de Bruxelles a accordé la suspension du prononcé pour l’ex-compagnon de la danseuse Jeny Bosenge

Le tribunal a estimé que les faits étaient «prouvés à suffisance» par les constatations policières, le témoignage d’un voisin du couple, le certificat médical attestant les blessures de la victime, les photos de son visage abîmé, les déclarations de la victime et les aveux partiels du prévenu.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu, vendredi, Bryan Bule Lumbala coupable de coups et blessures sur son ex-compagne, la danseuse et chorégraphe Jeny Bosenge. Le tribunal lui a accordé la suspension du prononcé de la condamnation pendant trois ans, mais à une condition: suivre une formation en gestion de la violence auprès de l’ASBL Praxis.

«Les faits sont graves et auraient pu connaître une fin plus tragique», a souligné la présidente du tribunal. Elle a déploré que le prévenu se soit «présenté en victime», mais a tenu compte du fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire. Dans un «souci de ne pas entraver son avenir professionnel, il y a lieu de lui accorder la suspension probatoire du prononcé de la condamnation», expose le jugement.

Le tribunal a par ailleurs condamné le prévenu à verser une somme de 2.500 euros à la victime à titre de dommage matériel et de dommage moral.

Le 3 octobre 2021, Jenifer Mboyo Bosenge, une danseuse et chorégraphe plus connue sous le pseudonyme de Jeny Bosenge, avait diffusé sur les réseaux sociaux des photos d’elle, l’œil gauche tuméfié, dénonçant des coups de la part de son compagnon, l’humoriste Bryan Bule Lumbala, alias Docteur Idéologie, commis quelques jours plus tôt, le 29 septembre. Elle avait ensuite déposé plainte contre lui.