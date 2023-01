La Ferme du Château à Fontaine-L’Évêque reprend du service: café, chambres d’hôtes et location de salles

Le café de la Ferme du Château a ouvert ce 18 janvier. Le lieu, racheté l’an dernier par Hakan et sa compagne, a été rénové et peut aujourd’hui accueillir les visiteurs pour un café, une nuit dans les chambres d’hôte, ou pour un événement particulier.

« À la base, Maria et moi sommes dans l’habillement. Ça a toujours été notre rêve de tenir un établissement Horeca et il y a un an, l’opportunité s’est présentée à nous », se réjouit Hakan. Le couple vient de Waterloo et découvre la région de Fontaine-L’Évêque. « Nous avons été très bien accueillis. »

Location de salles

Logée dans la rue du Château, dans le centre de Fontaine-L’Évêque, la Ferme est un bel espace dont la vue donne sur le Château Bivort. Les bâtiments permettent des activités variées, à commencer par le Café Bar. « Nous y servons des boissons chaudes, des boissons fraîches et de quoi se couper l’appétit comme des viennoiseries », explique Hakan. Le Café est ouvert tous les jours de 8h à 22h.

M.D.

Deux grandes salles peuvent être louées pour les événements. 150 personnes peuvent y être accueillies et les lieux disposent d’une cuisine. « Au printemps, il sera aussi possible d’organiser des événements à l’extérieur, pour les mariages par exemple », prévoit le gérant, heureux de pouvoir lancer son projet après plusieurs mois de travaux.

Chambres d’hôte

Il est également possible de loger sur le site. Si les travaux ne sont pas terminés, la Ferme du Château propose déjà deux chambres doubles, une suite royale et un appartement trois chambres à la location pour y séjourner au calme. « Il y aurait cinq chambres de plus à l’avenir », indique Hakan.

Dans les chambres, une salle de bain et une kitchenette sont comprises. Et pour environ 200 € la nuit, il est possible de loger dans une suite royale de 75m² comprenant une grande chambre, un salon, une cuisine et une grande salle de bain. L’appartement entier peut héberger 6 adultes et deux enfants, il faudra prévoir environ 350 €.

