La grande interview de Philippe Lallemand, CEO d’Ethias: «Dans un monde idéal, un assureur devrait avoir à intervenir le moins possible» (vidéo)

“Nous avons toujours voulu protéger la population parfois avec des gestes simples comme nos distributeurs de gels hydroalcooliques dans les lieux culturels et sportifs. Via Digital4Youth, nous avons aussi recyclé un grand nombre d’ordinateurs qui se trouvaient dans notre groupe afin de les distribuer, ensuite, aux jeunes en situation difficile. Nous sommes un acteur sur lequel la population peut compter.”

“Idéalement un assureur devrait intervenir le moins possible. Le rôle d’un assureur est de plus en plus de se trouver en amont, d’être "en prévention". Le monde sans risque n’existe pas et n’existera pas demain.”

« Je tiens à souligner l’engagement sans faille des 5 000 collaborateurs du groupe. Ils sont à l’écoute de nos clients (1 200 000 particuliers et plus de 40 000 clients des secteurs public et privé). La personne humaine est plus que jamais un investissement et il faut y consacrer le temps, l’intelligence et l’empathie. Derrière chaque dossier que nous traitons, il y a une femme ou un homme.»

« Chaque lundi, la compagnie d’assurance ferme ses sièges nationaux (Liège et Hasselt) et invite ses collaborateurs à travailler à domicile. Elle autorise également le homeworking jusqu’à 3 jours par semaine. Cette mesure nous permet, entre autres, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et de réduire d’un tiers notre empreinte carbone avec 4 ans d’avance sur notre planning initial. »

« Le monde IT évolue. On a acquis une entreprise près de Zaventem, Prodata qui est spécialisée en cybersécurité. Aujourd’hui, les risques non-couverts sont en train d’exploser comme la question de la cybersécurité. Tout le monde a un smartphone en main avec de nombreuses données, photos… La couverture « cyber » en est actuellement à ses balbutiements. Il s’agit déjà d’un de nos produits phares dans la partie B2 B, soit à destination de nos assurés collectivités publiques, (avec les récentes attaques des systèmes informatiques des villes, des hôpitaux, des entreprises notamment…) et cela le deviendra dans la partie B2C, soit à destination des assurés particuliers. »

« Dans ce secteur, Liège possède de nombreux atouts avec de nombreuses entreprises, un parc industriel et une université qui ont des besoins de personnels qualifiés. Nous devons unir nos forces pour créer un écosystème qui va aider la société, la population et l’économie de la région. MolenGeek est en effet un bon exemple. Je plaide pour que l’on avance sur ce dossier. »

«Un Top employeur qui attire les talents…et sait les garder»

Pourquoi est-ce important d’avoir reçu le prix Top Employer cette semaine ?

« Nous le recevons pour la deuxième année consécutive. Top Employers Institute certifie les entreprises qui offrent le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs grâce à des pratiques RH innovantes et privilégiant l’humain Ethias s’est révélée particulièrement performante avec ses pratiques et initiatives permettant de stimuler l’appartenance à l’entreprise comme les valeurs, la politique Sustainability (+ 18,3 %), la diversité et l’inclusion (+ 32,59 %). Cette certification fait la différence, en cette époque de pénurie de talents ! »

La chasse au talent est à ce prix ?

« Nous éveillons clairement l’intérêt des candidats et les chiffres parlent d’eux-mêmes : un taux de turnover de 4 %, un taux de démission de 1 %, un taux d’absentéisme en 2021 de 4,92 % alors que celui du marché est de 6,13 %. Tous ces éléments créent une réputation. Cela nous permettra d’engager encore une centaine de personnes en 2023. Mais attention, rien n’est jamais acquis. »

Un mot sur l’Ethias Young Talent Development Program ?

« 21 collaborateurs font partie de la « saison » actuelle du programme. Ce sont des jeunes collègues de moins de 35 ans qui ont été sélectionnés au terme d’une procédure de recrutement interne. Pendant un an, ils vont développer leurs compétences afin de construire leur avenir avec et pour Ethias… Le tout, en partenariat avec UHasselt et HEC Liège. »

Pourquoi est-ce essentiel pour vous de trouver les bons talents ?

« Il ne faut jamais hésiter à s’entourer de gens plus compétents que soi et à garder du temps pour la réflexion. »

Vous tenez aussi à l’Ethias Youth Solidarity Awards…

« Trois jeunes Belges sur dix (30 %) ont déjà connu la précarité. Plus d’un quart des jeunes Belges (27 %) ont même déjà fait appel à un CPAS. Nous avons investi 450.000 euros pour encourager les CPAS de Belgique à prendre des initiatives supplémentaires pour travailler sur le sujet de la précarité chez les jeunes avec les Ethias Youth Solidarity Awards. Le 25/01, nous lancerons officiellement l’appel à projets pour la 2e édition via l’Ethias Impact fund. Ce fond est géré par la Fondation Roi Baudouin. »

Vous craignez la fin de l’ascenseur social ?

« J’ai été étudiant boursier et j’ai dû travailler toute l’année en plus de mes études pour les financer… Aujourd’hui, je pense que c’est encore possible… mais dans 10 ans, ce parcours-là sera impossible. Pendant le Covid, de nombreux étudiants ont dû arrêter leur étude parce qu’ils ne savaient plus les financer… Nous avons alors lancé ce projet. Dans la recherche de l’apaisement que j’évoquais, il ne faut pas hésiter à poser des actes quand on le peut. »

