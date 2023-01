Fermeture du Fuse: le Conseil de la nuit propose de changer le statut des établissements de nuit

L’idée est donc désormais de ne plus reconnaître les établissements de nuit comme une activité commerciale mais culturelle ce qui leur permettrait d’obtenir le statut d’équipement d’intérêt collectif soumis à d’autres règles en matière de nuisances sonores. Ce Conseil composé notamment de la Brussels by Night Federation, la Fédération Horeca, 24h Brussels, la Ville de Bruxelles et Visit.brussels s’est réuni en urgence à la suite de l’annonce de la fermeture du Fuse, « afin d’éviter un précédent à l’ensemble du secteur » et proposer des pistes de médiation pour « la recherche d’un meilleur vivre ensemble ».

Il souhaite que soit proposé à court terme, à Urban.brussels et Perspective.brussels de travailler en collaboration pour redéfinir les critères liés aux établissements de nuit. Il juge que la définition comme une activité commerciale ; n’est pas adéquate pour prendre conscience de l’apport des bénéfices à la culture, l’économie, l’emploi, sur la construction de soi, de santé mentale, de tremplin d’artistes locaux sur la scène internationale, de rayonnement et de tourisme) de ces établissements à une Région comme Bruxelles-Capitale.

Suite au travail de redéfinition des établissements de nuit, le Conseil Bruxellois de la Nuit proposera au gouvernement bruxellois notamment d’envisager la piste de la reconnaissance de certains de ceux-ci comme patrimoine culturel immatériel de la Région ; de demander à Bruxelles Environnement que le Conseil Bruxellois de la Nuit soit impliqué et concerté dans le travail d’élaboration des arrêtés bruit de voisinage et des installations classées prévus à l’horizon 2024 ; d’intégrer cette nouvelle définition et ses implications au sein des zones d’activités du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) ;

Le Conseil souhaite également encourager et soutenir les communes et administrations locales et régionales, ayant un lien avec les activités nocturnes sur le territoire régional : en se voyant octroyer un budget afin de financer les études nécessaires à la réalisation de ce plan d’action ; en proposant de faire évoluer le cadre du dispositif de primes régionales (Rénolution.brussels) au bénéfice des opérateurs nocturnes pour les travaux d’isolation et d’acoustique.